Змив унітаза створює хмару бактерій: як це впливає на здоров’я

Закриття кришки перед змиванням зменшує їх кількість у повітрі.

Під час змиву унітаза в повітря потрапляють крихітні краплі води, які можуть переносити небезпечні бактерії. Учені встановили, що кишкова паличка та золотистий стафілокок — найпоширеніші бактерії, які поширюються з унітаза в повітрі, що підвищує ризик шлункових і респіраторних інфекцій.

Про це повідомило DailyMail.

Експеримент, проведений у Китаї, показав, що після змиву порожнього туалету концентрація бактерій була на 16-43% нижчою, ніж після змиву брудного. Водночас вентиляція в туалетах значно знижує кількість біоаерозолів у повітрі, що робить їх менш небезпечними для здоров'я.

"Наші результати підкреслюють істотні ризики для здоров'я, пов'язані з впливом біоаерозолів у громадських туалетах. Поліпшення систем вентиляції шляхом оптимізації ефективності витяжних вентиляторів і швидкості повітрообміну може ефективно знизити концентрацію біоаерозолів і ризики впливу на населення", - йдеться в повідомленні.

Попередні дослідження показали, що хвороботворні мікроби залишаються в туалеті навіть після кількох змивів, хоча закриття кришки перед змиванням зменшує їх кількість у повітрі.

Згідно з експертами, потрапляння цих бактерій в організм може викликати спазми, нудоту, діарею та блювоту. Однак використання витяжки знижує ймовірність зараження в 10 разів.

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