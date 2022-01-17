"Змивання" гріхів в ополонці: у ПЦУ пояснили, чи потрібно купатися на Водохреще

Священники звернули увагу, що дуже часто на Водохреще українці "підігріваються" алкогольними напоями та не стримуються у лайці під занурення у крижану воду.
ПЦУ закликала не називати купання в ополонках на Водохреще українською традицією, адже немає жодного церковного припису в Українській Церкві для занурення у зимову воду.
Про це інформує пресслужба Православної церкви України.
У ПЦУ наголошують, що традиція купання в ополонці на Водохреще не має нічого спільного зі "змиванням" гріхів.
"Священники звершують Чин освячення води відкритих водойм у свято Богоявлення не для того, щоби в ній купатися, а саму воду освячують зовсім не "іони срібла" хреста, який у неї занурюють", — йдеться в повідомленні.
Священники звернули увагу, що дуже часто на Водохреще українці "підігріваються" алкогольними напоями та не стримуються у лайці під занурення у крижану воду.
"Як грішні люди можуть "наслідувати" Ісуса Христа, купаючись взимку у водоймах? З якою метою і як саме "наслідують", — розмірковують церковники.
Також у ПЦУ нагадали, що такі купання можуть бути небезпечними для здоров’я.
"Купатися в ополонці не підготовленим для цього людям – це ризикувати своїм здоров’ям і життям, а значить – нехтувати даром Божим. Нагадаємо: занурення в ополонку не змиває гріхи", — зазначають в пресслужбі ПЦУ.
Торік Православна церква України заявляла, що традиція пірнання у крижану воду на Водохреще — це лише данина моді, яку запозичили у росіян.
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