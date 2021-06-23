Змії під ліжком, в кущах і горах: як уберегтися від укусу плазуна

До приїзду медиків потерпілому потрібно багато пити, а місце укусу охолодити і знерухомити.

У Львівській області за останні кілька днів від укусів змій постраждали чотири людини. Всього ж з початку року в лікарні потрапили 19 місцевих жителів.

Про це повідомили в пресслужбі Львівської обладміністрації.

Так, відпочиваючи на природі, не можна забувати про правила безпеки, які допоможуть уберегтися від укусу повзучих.

“Аби не стати жертвою змії, йдучи до лісу чи у місцевість, де можуть перебувати змії, потрібно взяти відповідне взуття та одяг. Варто одягти вільні штани із цупкої тканини, оскільки у випадку, якщо змія прокусить штани, то вона не зачепить шкіру. Взуття обов’язково повинне бути високим, аби прикривало оголені ділянки на нозі”, — акцентують в прес-службі обладміністрації.

Пробираючись по густих чагарниках, з собою потрібно мати довгу палицю, якою можна перевіряти кущі на наявність змій. Якщо ж ви вже зіткнулися з повзучою, не варто намагатися її відкинути палицею або ногою — вірним варіантом буде її обійти.

У разі ж, якщо людину вже вкусила змія, необхідно відразу звернутися за медичною допомогою. А до приїзду "швидкої" потрібно охолодити і знерухомити місце укусу, напоїти постраждалого.

не варто обробляти рану додатково;

не потрібно припікати рану;

не потрібно накладати джгут;

не вживати алкоголь;

не можна висмоктувати отруту: таким чином вірогідність зараження збільшується, до того ж небезпеці піддається й людина, у якої отрута опинилась у роті.

Нагадаємо, що на узбережжі Азовського моря відпочивальникам дошкуляють плазуни. Їх розвелося дуже багато, а таке сусідство людям не до вподоби.

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