Змогла відбити напад, але отримала поранення: у Кривому Розі чоловік з ножем накинувся на продавчиню

Змогла відбити напад, але отримала поранення: у Кривому Розі чоловік з ножем накинувся на продавчиню

Невідомий хотів забрати гроші з каси магазину.

У Кривому Розі ножове поранення отримала продавчиня одного із магазинів. На неї напав покупець і хотів забрати касу.

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Про це повідомляє пресслужба Криворізького районного управління поліції.

Збройний напад стався учора, 18 листопада о 15:00 на вулиці Магістральній у Довгинцівському районі Кривого Рогу.

До поліції зателефонувала продавчиня магазину і повідомила, що до приміщення зайшов чоловік, дістав ніж і став вимагати віддати йому гроші з каси. Жінка змогла дати відсіч нападнику, однак отримала ножове поранення руки. Чоловік втік з місця злочину.

"Цього ж дня в ході розшукових заходів поліцейські встановили особу нападника. Раніше судимого місцевого мешканця затримали в порядку ст. 208 КПК України. У нього вилучили знаряддя злочину - ніж. За вказаним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій)", - зазначили у пресслужбі поліції.

Нагадаємо, що на Чернігівщині на очах дітей чоловік забив до смерті свою цивільну дружину. Допомоги від поліціі, на яку розраховували діти, не дочекалися.

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