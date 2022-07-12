Зможуть виявляти ворожі безпілотники на відстані 5 км: литовці закупили для ЗСУ антидрони та радари

Вони придбали для українських захисників антидрони та радари.

Про це повідомив литовський журналіст Андрюс Тапінас.

"Скоординували ще одну велику закупівлю для української армії. Ми купуємо у литовських виробників та передаємо Україні 110 протидронних пушок EDM4S. На прохання головнокомандувача армії України Валерія Залужного ми посилили встановлення 80 Orchestra Wingmans - детекторами безпілотників, що відповідають стандартам НАТО. Маючи Orchestra Wingman, український воїн зможе виявити російський безпілотник на відстані 5 кілометрів, ще до того, як він навіть злетить. Будь-яка потреба у візуальному контакті зникає", - розповів про придбання журналіст.

Ціна одного Wingman 17 000 євро. Литовці придбали 73 Wingmanus за 15 000 євро за одиницю.

Виробник додав ще 7 Wingmans (загалом 80) та для кожного радара додатковий аккумулятор, що дозволяє продовжити роботу радара на 6 годин. Крім цього виробник зобов'язався провести навчання для українських бійців щодо користування радарами, а також проводити технічний огляд.

Після купівлі Wingman на рахунку залишиться 388 449 євро з коштів, зібраних на Байрактар для України.

Нагадаємо, Литва підписала з Туреччиною угоду, яка дозволила купити для України Bayraktar. Раніше гроші для придбання безпілотників назбирав литовський телеведучий Андрюс Тапінас.

У Польщі вирішили взяти приклад із литовців, які раніше зібрали 5 млн євро на "Байрактар" для ЗСУ, і також розпочали збирати кошти на безпілотник.

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