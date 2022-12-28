Зможуть збивати іранські дрони: Україна планує розробити безпілотники класу "повітря-повітря" – Федоров

Україна вже проводить дослідження та розробки таких дронів.

Спеціалісти працюють над розробкою українського безпілотника, який зможе збивати закуплені російськими окупантами в Ірану дрони-камікадзе "Shahed".

Про це в інтерв'ю ABC розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Вже зараз можу сказати, що в лютому-березні ситуація з безпілотниками кардинально зміниться. Це буде наступний крок у розвитку технологій", – сказав Федоров.

Українські безпілотники зможуть літати на відстань від 3 до 10 кілометрів і вражати ворожі цілі.

Він додав, що згодом Україна проводитиме більше операцій з ударними дронами. Також міністр розповів, що в Україні вже розробляють дрони, але деталей цих розробок не назвав.

Розвідувальний дрон "Довбуш"

На сході тестують новий український розвідувальний безпілотник "Довбуш Т10". "Довбуш" – це багатофункціональний БПЛА, який можна модернізувати в розвідувальний чи ударний дрон. Завдяки новітньому програмному забезпеченню і спецобладнанню український дрон недоступний для ворожих сил електронної протидії і ППО.

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