Змушені йти до міста, щоб прохарчуватися: у Вінниці фіксують нашестя лисиць

Тварин фільмують на вулицях і поблизу багатоповерхівок.
У Вінниці нашестя лисиць. Кілька днів поспіль містяни фільмують просто у середмісті молодих тварин.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.
Лисиці вільно розгулюють містом в пошуках їжі і не бояться людей і машин. Хижаки бігають як біля багатоповерхівок так і дорогою.
У лісовому господарстві кажуть, нашестя лИсів - це велика проблема. Їх розвелося стільки, що тварини змушені йти до міста, аби прохарчуватися.
Людей закликають в жодному разі не підходити близько і не годувати, адже лисиці - це найбільші поширювачі сказу.
Нагадаємо, що у Запоріжжі зафіксували нашестя черепах. Величезну колонію "тортил" зафільмували відвідувачі центрального парку відпочинку, а відео виклали у Мережі.