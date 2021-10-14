Змушені йти до міста, щоб прохарчуватися: у Вінниці фіксують нашестя лисиць

Змушені йти до міста, щоб прохарчуватися: у Вінниці фіксують нашестя лисиць

Тварин фільмують на вулицях і поблизу багатоповерхівок.

У Вінниці нашестя лисиць. Кілька днів поспіль містяни фільмують просто у середмісті молодих тварин.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.Ранок.

Лисиці вільно розгулюють містом в пошуках їжі і не бояться людей і машин. Хижаки бігають як біля багатоповерхівок так і дорогою.

У лісовому господарстві кажуть, нашестя лИсів - це велика проблема. Їх розвелося стільки, що тварини змушені йти до міста, аби прохарчуватися.

Людей закликають в жодному разі не підходити близько і не годувати, адже лисиці - це найбільші поширювачі сказу.

Новини України: у центрі Вінниці кілька днів поспіль фіксують лисиць

Нагадаємо, що у Запоріжжі зафіксували нашестя черепах. Величезну колонію "тортил" зафільмували відвідувачі центрального парку відпочинку, а відео виклали у Мережі.

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