"Змушений повторити для тих, хто погано почув": Зеленський зробив заяву щодо виїзду депутатів за кордон

Глава держави наголосив, що будь-який виїзд за кордон державних посадовців повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО.

Про це йшлося у зверненні президента України Володимира Зеленського 26 січня.

"На жаль, змушений це повторити для тих, хто погано почув. Будь-який виїзд за кордон державних посадовців, народних депутатів, представників місцевої влади та інших осіб, які уповноважені на здійснення функцій держави чи місцевого самоврядування, будь-який їхній виїзд за кордон повинен бути згідно з відповідним рішенням РНБО, яке ви всі бачили", - заявив Зеленський

Інших виїздів за кордон посадовців чи депутатів у воєнний час не буде.

Додамо, що народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко вирушив до Таїланду на "заплановану зустріч в чотиризірковому готелі".

Раніше співробітниця пресслужби Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська потрапила у скандал з відпусткою в Парижі під час війни.

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