Змушувала "працювати" неповнолітніх: у Харкові затримали сутенерку (відео)

У Харкові викрили сутенерку, яка втягнула до заняття проституцією неповнолітніх. Тепер їй загрожує до 10 років позбавлення волі.

Про це інформує пресслужба поліції Харківської області.

"З метою реалізації злочинного плану – надання послуг сексуального характеру чоловікам за грошову винагороду, 23-річна харків’янка орендувала дві сусідні квартири та втягнула в заняття проституцією 6 осіб, серед яких неповнолітні", - йдеться в повідомленні.

Під час обшуків у жінки вилучили пристрої, гроші та інші речові докази, які підтверджують злочинну діяльність. Їй повідомили про підозру за ч. 2, 3 ст. 303 (сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) КК України. Порушниці загрожує 5-10 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Раніше ми повідомляли, що на Київщині правоохоронці затримали жінку, яка створила будинок розпусти. Вона використовувала вразливий стан дівчат, які опинилися в скрутному матеріальному становищі, та, шантажуючи їх, змушувала працювати.