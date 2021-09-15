Змушували зізнатися в злочині, а потім вимагали хабар: у Дніпрі під слідство відправили п'ятьох поліцейських

Копи отримали понад 60 тисяч гривень хабара.
У Дніпрі під слідство відправили п'ятеро поліцейських, які вимагали хабарі і змушували місцевих мешканців зізнаватися в злочинах.
Про це повідомили в пресслужбі прокуратури в Дніпропетровській області.
Як з'ясувалося, злочинне угруповання організував місцевий поліцейський, який залучив до нього ще двох колег. Пізніше до банди приєдналися ще два правоохоронця.
У період з травня 2020 року по січень 2021 вони примушували громадян зізнаватися в скоєнні злочинів, здійснюючи на них фізичний і психологічний вплив. У той же час копи вимагали гроші вже за те, що не притягували людей, які зізналися в злочинах, до кримінальної відповідальності. За це вони отримали понад 60 тисяч гривень.
“За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури трьом оперуповноваженим одного з відділень поліції Дніпровського відділу поліції ГУНП в області повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди, а також перевищенні службових повноважень, вчинених за попередньою змовою групою осіб. Двом їх спільникам (колегам) інкримінується вчинення аналогічних злочинів”, — розповіли в пресслужбі прокуратури області.
Зараз вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу.
Нагадаємо, що в Дніпропетровській області у місцевого мешканця вдома знайшли гігабайти дитячої порнографії.