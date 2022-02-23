Змушував дивитись на секс з мамою: на Буковині вітчим 4 роки розбещував та намагався зґвалтувати падчерку

Змушував дивитись на секс з мамою: на Буковині вітчим 4 роки розбещував та намагався зґвалтувати падчерку

Дівчинка з 6,5 років потерпала від фізичного, сексуального та морального насильства.

У Чернівецькій області засудили до 10 років позбавлення волі 48-річного чоловіка за розбещення та спроби зґвалтувати малолітню падчерку. Чоловік продовж 4 років намагався задовольнити сексуальну пристрасть із донькою своєї співмешканки, як природнім, так і неприроднім шляхом.

Про це повідомили в Чернівецькому апеляційному суді.

Чоловік неодноразово намагався вступити з дитиною у сексуальний контакт, але щоразу не доводив ці спроби до кінця, адже у кімнату заходила мама дівчинки.

"І тоді малолітня дитина, перебуваючи під тиском, викликаним погрозами чоловіка вигнати її разом із братом і мамою з дому, змушена була залишатися у кімнаті з дорослими і дивитися, як вони вступають у статевий зв’язок", - йдеться у повідомленні.

Окрім цього часто п'яний кривдник вчиняв відносно дівчинки розпусні дії, бив її та залякував.

"Дівчинці було три роки, коли мама почала проживати з чоловіком у його помешканні, а вона зі старшим на 2 роки братом залишалася у притулку. Спочатку дорослі брали її до себе на вихідні, а коли їй виповнилося дев’ять років – забрали назовсім", - йдеться у повідосленні.

Як стало відомо згодом, від систематичного фізичного, сексуального та морального насильства дівчинка потерпала ще з літа 2016 року, відколи їй було шість з половиною років і тривало вродовж наступних чотирьох.

Про те, що відбувається вдома, дитина нікому не розповідала, аж поки минулого року не наважилася поділитися із практичним психологом Центру соціально-психологічної реабілітації дітей, куди вони з братом потрапили, як діти, позбавлені батьківського піклування. Тоді вирішувалося питання про позбавлення батьківських прав їх біологічного батька.

Як тільки працівники Центу дізналися про це, негайно ж звернулися до поліції.

На підставі зібраних доказів та наданих потерпілою і свідками показів, суд ухвалив вирок, згідно з яким визнав чоловіка винним у розбещенні малолітньої, вчиненому членом сім’ї та у повторному незакінченому замаху на зґвалтування.

Обвинувачений не визнав своєї вини, стверджував, що діти зводять наклеп та оскаржив вирок в апеляційному суді, врезультаті його засудили до 10 років позбавлення волі.

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