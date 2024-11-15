Змушував підлеглих будувати йому котеджі: на Дніпропетровщині викрили командира військової частини

Йому вже обрали запобіжний захід.

На Дніпропетровщині викрито командира військової частини, який замість виконання службових обов'язків змушував підлеглих будувати йому котеджі.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, підполковник протягом 2022-2024 років використовував військовослужбовців для будівництва двоповерхових котеджів з фундаменту, зокрема з облаштуванням території.

"За час фактичної відсутності на військовій службі залученим до будівельних робіт п’ятьом військовослужбовцям виплачено понад 2,5 млн грн", — йдеться в повідомленні.

Правоохоронці затримали командира та провели 12 обшуків у його помешканні та на службі. Вилучено документи, що підтверджують нарахування виплат та організацію будівництва. Командиру військової частини повідомлено про підозру у перевищенні влади в умовах воєнного стану, а суд обрав йому запобіжний захід — тримання під вартою з правом внесення застави.

Нагадаємо, на Полтавщині в експосадовця Держказначейства виявили "спадок" на десятки мільйонів доларів

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