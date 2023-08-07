Змушував солдат будувати для себе маєток: суд обрав запобіжний захід військкому із Закарпаття

Суд відправив під варту військового комісара із Закарпаття, який змушував солдатів будувати собі маєток. Підозрюваний може вийти на волю, якщо сплатить 800 тисяч грн застави.

Про це повідомляє ДБР.

Начальника одного з відділів Ужгородського районного територіального центру комплектування та підтримки викрили на тому, що замість служби він змушував солдатів будувати собі маєток.

За це суд відправив його під варту з можливістю внесення застави у розмірі 800 тисяч грн.

Військовому інкримінують ч. 5 ст. 426-1 ККУ - перевищення службових обов'язків.

Нагадаємо, у Закарпатській області викрили військового комісара, який очолював районний ТЦК і СП. Він змушував своїх підлеглих будувати собі будинок, а під час обшуків у майора виявили золотий зливок та російську й радянську символіки.

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