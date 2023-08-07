Змушував солдатів будувати собі дім: суд обрав військкому з Закарпаття запобіжний захід

Личаківський райсуд Львова 7 серпня обрав очільнику Ужгородського районного ТЦК та СП із Закарпаття запобіжний захід: військкома підозрюють у використанні солдатів для будівництва власного будинку.

Про це повідомляє "Суспільне"

Так, запобіжний захід для військкома передбачає два місяці тримання під вартою із правом внесення застави у розмірі 805 тис. грн.

"Після внесення застави підозрюваний звільняється з-під варти і зобов’язується перебувати у своєму населеному пункті, здати паспорти. У випадку невнесення застави строк тримання під вартою становитиме з 7 серпня до 2 жовтня", – повідомив під час засідання суддя Роман Грицко.

Нагадаємо, 2 серпня на Закарпатті правоохоронці затримали очільника районного ТЦК та СП за підозрою у перевищенні службових повноважень. Військком змушував підлеглих будувати йому будинок, земельну ділянку для якого він придбав під час війни та оформив на родича. Під час обшуків у військкому знайшли символіку СРСР та золотий зливок.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Проросійський військком "припахав" солдатів на будівництво свого маєтку!"

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