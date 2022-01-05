Змушував вирізати ножем: у Хмельницькій області чоловік вбив знайомого через татуювання

Чоловік розлютився, що у його знайомого виявилися тату, які він не мав права набивати.

У Хмельницькому міськрайонний суд виніс вирок 31-річному жителю Красиліва, який до смерті побив свого знайомого через татуювання.

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Про це повідомляє обласна прокуратура Хмельницької області.

Зазначається, що молодого чоловіка звинувачували у завданні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Трагедія сталася в січні минулого року. Між двома знайомими, які випивали, виникла суперечка через татуювання.

"Засуджений наказав потерпілому взяти ніж і зрізати зі свого тіла татуювання, які, на його переконання, має право носити лише той, хто сидів у в’язниці. Отримавши відмову, кривдник напав на друга з кулаками, а коли той впав – гамселив ногами. Бив, допоки його не зупинили", – розповідають у прокуратурі

Півтори доби побитий чоловік перебував вдома. В результаті отриманих травм він помер.

За скоєний злочин обвинуваченого засуджено до 9 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Маріуполі нетверезий відвідувач бару "П'яна вишня" влаштував скандал через українську мову. Йому не сподобалося, як до нього звернулася дівчина-бармен.

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