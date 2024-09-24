Змушує мислити критично й фільтрувати інформацію: в Україні відзняли мінісеріал про дезінформацію

Серіал складається з 5 коротких відеороликів, які змушують глядачів уважно придивитися до свого інфопростору.

В Україні відзняли корисний мінісеріал про дезінформацію. Він показує, як у звичайних побутових ситуаціях російська пропаганда та ІПСО впливають на мислення людей та видозмінюють нашу культуру.

Роботу оприлюднили на сайті Київської міської ради.

Важливий просвітницький проєкт

Як наголошують автори проєкту, російська спецоперація "Майдан – 3" буквально відбувається на наших очах: вороги знають найвразливіші точки українців і апелюють до них через блогерів, ботів, замовні статті та навіть дитячі відеоігри, поляризуючи наше суспільство. З огляду на цей факт громадянам України слід пильніше стежили за своїм інфопростором.

Ведуча ТСН Наталя Островська, кадр із серіалу

Так, у мінісеріалі про дезінформацію змодельовані дійсно життєві ситуації, у яких кожен пізнає себе чи близьких. У серіях йдеться про:

вплив гіперболізованої подачі новин на людей зрілого віку

прослуховування російської музики, яка не тільки спонсорує війну, а розмиває українську культуру

діпфейки президентських звернень

вороже інформаційне навіювання дітям через відеоігри

тощо.

За словами Богдана Тимощука, лідера думок та ініціатора проєкту, багато українців досі не усвідомлюють, наскільки потужний вплив на них здійснюють російська пропаганда та ворожі ІПСО. Проросійські наративи лунають у нашому житті щодня, і, на жаль, ми нерідко даємо їм "зелене світло" не лише репостами в соцмережах, але й поширюємо вдома серед родини.

Лідер думок Богдан Тимощук, кадр із серіалу

"Якщо ви думаєте, що це відбувається тільки протягом останніх років – на жаль, ні! Активний інформаційний вплив на нас чинять ще з 2014 року: інформаційні бульбашки, ботоферми, мʼяка сила культури – усе це дієва зброя у війні проти українців", – зазначив Тимощук.

До реалізації проєкту долучилися лідери думок, зокрема Маша Єфросиніна, Тімур та Інна Мірошниченки, Наталія Островська, Анатолій Анатоліч, Юла, Євген Пронін, а також професійні актори.

Раніше викрили псевдоукраїнський телеграм-канал "НачШтабу", який модерується російськими спецслужбами. Він спеціалізується на темах, пов’язаних із Силами оборони, та орієнтований на військових.

Читайте також: