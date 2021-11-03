"Змушують вийти зі справи": адвокатка 16-річного Колі, який влаштував ДТП у Харкові, побоюється за своє життя

"Змушують вийти зі справи": адвокатка 16-річного Колі, який влаштував ДТП у Харкові, побоюється за своє життя

Невідомі загрожують їй та наполягають відмовитися від справи.

Адвокатка 16-річного Колі, який влаштував у Харкові смертельну ДТП, заявляє про численні погрози у її бік.

Про це пишуть "Новини. Live Kharkiv".

Як з'ясувалося, адвокатці Інні Даниловій, яка у суді захищає підозрюваного у скоєнні смертельної ДТП на вулиці Гагаріна, систематично надходять погрози. Невідомі тиснуть на неї та змушують відмовитися від цієї справи. Водночас Коля, який зараз перебуває у СІЗО, не збирається міняти адвоката.

"Ми чекаємо проведення слідчих дій, але поки ми не можемо в них брати участь, тому що мені не надають захист. Я намагаюся відкрити кримінальне провадження, мені надходять погрози та змушують вийти зі справи", — розповіла Інна Данілова.

За словами жінки, невідомі погрожують розправитися з нею та її родиною. Хакери навіть зламали аккаунт у соцмережі її сина.

"Зараз тільки йде досудове розслідування, ми чекаємо проведення низки експертиз і слідчих дій. А суд буде по закінченню. Швидше за все, по закінченню 60 днів, які йому обрали, буде або продовження запобіжного заходу, або кримінальне провадження до суду відправлять", — додала Данілова.

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