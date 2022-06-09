"Змушують ворожий флот триматися на відстані": берегову охорону України оснастили американськими ракетними комплексами

Російські кораблі зараз бояться наближатися до українського узбережжя.

Все через американські комплекси Harpoon.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Берегову оборону посилено надзвичайно ефективними комплексами Harpoon, які в поєднанні з нашими "Нептунами" вже змушують ворожий флот триматися на відстані, щоб не повторити долю флагмана чф рф – крейсера "Москва", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що під час Міжнародного безпекового форуму GLOBSEC-2022 Міністр оборони України Олексій Резніков оцінив рівень надання допомоги Україні як такий, що дозволяє лише стримувати агресора.

Нагадаємо, видання CNN повідомило, що американські та західні чиновники стурбовані тим, що якщо росіяни та українці не повернуться до столу переговорів та не досягнуть угоди, війна затягнеться – потенційно на роки.