"Змусили посадовців чухати потилиці": Захід тисне на Україну у проведенні виборів - WP

Українські чиновники пояснюють, що для проведення виборів необхідно подолати значні фінансові, матеріально-технічні та юридичні перешкоди.

Незважаючи на війну Росії в Україні та воєнний стан, деякі західні політики підштовхують Києв до проведення парламентських і президентських виборів.

Про це йдеться у статті The Washington Post.

Журналісти пишуть, що ця "перспектива змусила багатьох українських посадовців чухати потилиці".

У матеріалі сказано, що пропозицію спочатку висунув голландський голова Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс. Згодом підтримав сенатор Ліндсі О. Грем під час візиту до Києва минулого місяця разом із колегами Річардом Блументалем та Елізабет Уоррен. Інші республіканці також підхопили цю ідею.

"Тиск щодо проведення виборів підкреслює постійні вимоги деяких на Заході, щоб Україна довела свою відданість демократії, навіть незважаючи на те, що українці двічі піднімалися на масові продемократичні демонстрації - під час Помаранчевої революції 2003-2004 років і Революція Майдану 2013-2014 років", - йдеться у статті.

Автори видання із посиланням на ук раїнських чиновників зазначають, що для того, щоб провести голосування під час війни, необхідно подолати значні фінансові, матеріально-технічні та юридичні перешкоди. Дехто із них каже, що "така перспектива абсолютно неможлива і може дати російським силам засіб проникнути в Україну та послабити її зсередини".

"Немає ситуації, в якій можна було б провести демократичні вибори під час війни. Це ризиковано, погано для країни та безглуздо з політичної точки зору. Це підірве дуже крихку політичну стійкість української держави", - сказав один із українських анонімних посадовців.

Журналісти навели цитату народної депутатки від партії "Батьківщина" Юлії Тимошенки. На її думку, проведення виборів під час війни призведе до того, що Україна програє війну, оскільки внутрішні політичні розбіжності руйнують національну єдність, необхідну для перемоги над Росією.

"Ціною проведення виборів у воєнний час буде програна війна. Єдність є незамінним ресурсом нашої перемоги", - сказала Тимошенко в інтерв’ю в Брюсселі цього місяця.

Раніше ми повідомляли, що у Зеленського прокоментували, ч и відбудуться вибори в Україні 2024 року.

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