Змусили пройти ВЛК за 30 хв: на Закарпатті мобілізували чоловіка на очах в маленьких дітей

Тримала тата за ногу та прохала не йти. На вокзалі Закарпаття чоловіка мобілізували на очах у дітей. Ба більше, за словами дружини мобілізованого, його змусили пройти ВЛК за 30 хв.

Водночас військові кажуть, що дії ВЛК – поза межами їх компетенції. Усі подробиці кричущого інциденту – дивіться в ексклюзиві TSN.UA.

Мобілізували просто з поїзда

На Закарпатті просто з вокзалу мобілізували 42-річного чоловіка. Ба більше, все відбувалося на очах у його маленьких дітей. Про цей випадок у соцмережах написала його дружина – Оксана, зазначивши, що чоловіка викрали. Чоловік приїхав з Києва у Солотвино на відпочинок із сім'єю. За словами дружини Оксани, одразу після того, як він вийшов із поїзда з дітьми та валізами, до нього підійшли люди у військовій формі, перевірили документи.

У коментарі для ТСН.ua Оксана розповіла, що у Солотвино родина приїхала на відпочинок, забронювала там готель, мала квитки в обох напрямках. Як тільки родина вийшла з поїзда, до чоловіка підійшли люди, назвалися прикордонниками, перевірили документи та запропонували проїхати з ними.

Хоча згідно зі ст. 202 Кодексу України для перебування у прикордонній зоні необхідний дозвільний документ, в іншому випадку накладається штраф від трьох до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів. Проте чоловіка не відпустили, а відвезли до Хустівського ТЦК, пише Оксана на своїй сторінці у Фейсбук.

За її словами, Антон мав при собі паспорт і військовий квиток. Вона стверджує, що чоловік перебуває на обліку в ТЦК і говорив про це прикордонникам. Однак, правоохоронців це не переконало. Ба більше, затримали чоловіка на очах у його 7-ми та 4-річної доньки.

"З нами були дві наші доньки і племінниця. У старшої дитини почалася панічна атака, менша дитина тримала тата за ногу та не відпускала його. У нас перевірили наші речі, гаджети, перевірили те, які сайти ми відвідуємо", - розповіла жінка.

Пройшов ВЛК за 30 хвилин

Жінка була змушена викликати поліцію. Чоловіка тримали кілька годин ще з двома людьми. Згодом правоохоронці повідомили їй, що чоловіка відвезли до ТЦК Хуста.

"У нього забрали телефон. Але він знайшов можливість мені зателефонувати та сказати, що пройшов ВЛК за 20-30 хвилин. Пробачте за подробиці, але висновок про те, що він здоровий, було зроблено після того, як представники ВЛК подивились на колір його сечі", - каже жінка.

Дружину до чоловіка не пускали. Ніяких пояснень не дали й виштовхали за ворота. Жінка долучила юриста, але його не пускали до ТЦК.

"У ТЦК він перебував у підвальному приміщенні в футболці та в шортах. Я знайшла можливість передати йому кофту", - йдеться в повідомленні.

Що кажуть у ТЦК?

У Закарпатському центрі комплектування та соціальної підтримки повідомили, що під час спільних заходів оповіщення виявили військовозобов'язаного чоловіка, переселенця з Сєвєродонецька, який не надав жодних військово-облікових документів, у яких повинні бути відповідні записи про причетність до військового обліку. Натомість чоловік показав повістку, датовану ще 2022 роком.

"При детальній перевірці через єдиний державний реєстр військовозобовʼязаних "Оберіг" виявилося, що дані стосовно військовозобовʼязаного були відсутні в реєстрі. У звʼязку з цим громадянину було запропоновано зʼявитися до ТЦК та СП для уточнення даних. Почувши це, військовозобов'язаний категорично відмовився виконувати законні вимоги, використовував ненормативну лексику та намагався здійснити напад на спільну групу оповіщення", - відповіли у ТЦК.

Нові правила мобілізації

Нагадаю, що Постанова Кабінету міністрів України №560 "Про затвердження Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період" встановлює нові правила мобілізації. Зокрема документ зобов'язує прикордонну службу організувати перевірку військово-облікових документів у чоловіків призовного віку, які перебувають у прикордонній смузі, контрольованому прикордонному районі, або намагаються перетнути державний кордон України в пунктах пропуску.

Відтепер, якщо чоловік не надає військовий квиток, або з'ясовано, що він перебуває у розшуку, прикордонники зобов'язані викликати наряд поліції. Поліцейські своєю чергою здійснюють адміністративне затримання військовозобов'язаного та доправляють його до найближчого ТЦК та СП.

Вже на навчаннях

За словами Оксани, 7 червня, Антона Сома доставили до полігону в Одеській області.

"Те, що сталось - це повне порушення прав людини. Нам було сказано, що були вимушені мобілізувати Антона, інакше прийдеться йти самим. Я добиваюсь того, щоб мого чоловіка зараз відпустили та щоб він мав можливість нормально пройти ВЛК, по закону, а не так, як було вирішено за нього", - розповіла жінка.

Оксана написала у себе на сторінці в Фейсбук, що відчула себе незахищеною і підкреслила, що все, що відбулося на вокзалі, негативно вплинуло на її дітей.

"Я відчула себе незахищеною і безпорадною, відношення до людей як до злодіїв. Особливо боляче, коли все це бачить дитя і в неї починається панічна атака, а їм просто байдуже. Звісно, що в країні війна, йде мобілізація, але чи це ті методи, які мотивують служити і бути відданими країні", - написала жінка.

Нагадаємо, на Тернопільщині мобілізували чоловіка, який має проблеми з алкоголем та переніс інсульт.

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