"Змусили відкотитися назад": ЗСУ дали перцю окупантам на Краматорському напрямку

Минулої доби ЗСУ відбили штурм окупантів в районах трьох населенних пунктів.

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. А авіаудари - неподалік Григорівки і Серебрянки.

"Штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, що українські військові зменшили вороже військо на 66 росіян та п’ять танків.