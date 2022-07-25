"Змусили відкотитися назад": ЗСУ дали перцю окупантам на Краматорському напрямку

Російські окупанти продовжують наступати на Краматорському напрямку.
Минулої доби ЗСУ відбили штурм окупантів в районах трьох населенних пунктів.
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
На Краматорському напрямку обстріли зафіксовано біля Кривої Луки, Платонівки, Сіверська, Верхньокам’янського, Званівки, Івано-Дар’ївки та Спірного. А авіаудари - неподалік Григорівки і Серебрянки.
"Штурмові дії в напрямках Берестове – Івано-Дар’ївка та Верхньокам’янка – Івано-Дар’ївка українські воїни відбили та змусили окупантів відкотитися назад. Противник веде наступ неподалік Спірного, бойові дії тривають", - повідомили у Генштабі.
Нагадаємо, що українські військові зменшили вороже військо на 66 росіян та п’ять танків.
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