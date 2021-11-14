Змусили змивати "наскельний живопис": у Дніпрі покарали підлітків, які сплюндрували "Кулю бажань" (відео)

Малолітніх вандалів оперативно повернули.

У Дніпрі підлітки розмалювали інсталяцію "Куля бажань", розташовану на Набережній. Втім, їх швидко відшукали і змусили відмивати результати своєї творчості.

Відео, як підлітки малюють на "Кулі бажань", виклали в Мережі.

На кадрах видно, як підлітки, які вирішили порозважатися, не знайшли нічого кращого ніж помалювати. Для цього обрали "Кулю бажань", встановлену на Набережній.

Помалювавши, вони спокійнісеньк пішли собі далі, але зайти їм вдалося недалеко.

Вандалів затримали, вручили їм ганчірки, і змусили відмивати свою "творчість".

Нагадаємо, що у Дніпрі підлітки збирали лайки в Мережі за відео, де вони нівечать біотуалет на Слобожанському проспекті. Вандалів розшукали правоохоронці і разом з батьками викликали до райвідділення поліції.

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