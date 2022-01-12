Змусив відправити друзям СМС, що починає нове життя: подробиці резонансного вбивства 20-річної дівчини підлітком у Костянтинівці

Змусив відправити друзям СМС, що починає нове життя: подробиці резонансного вбивства 20-річної дівчини підлітком у Костянтинівці

Підліток ретельно планував злочин, а потім приховував сліди вбивства.

У Донецькій області правоохоронці розкрили тяжкий злочин, який скоїв 17-річний підліток. Він вбив 20-річну знайому, інсценувавши її переїзд до іншого міста.

Подробиці резонансної справи розповіли у пресслужбі поліції Донецької області.

Обвинувачений у вбивстві заздалегідь спланував вбивство знайомої, видавши його за втечу до іншого міста. Тіло вбитої дівчини він сховав у місцевій балці, подбав про своє алібі та ймовірних свідків.

Не зважаючи на це, правоохоронцям вдалося викрити злочинця, і він отримає заслужене покарання.

Всередині травня 2021 року до поліції надійшло повідомлення від директорки навчального закладу у місті Костянтинівка про зникнення 20-річної учениці. Правоохоронці з’ясували, що зв’язок з нею обірвався ще в квітні.

Подруга, яка остання бачила зниклу, губилася в показах та не надавала повну інформацію поліцейським. Як виявилося згодом, вона боялася за своє життя, бо їй погрожували.

Правоохоронці встановили, що зникла 20-річна дівчина мала тісний зв’язок з 17-річним місцевим мешканцем. Підліток фігурував у скоєнні серії квартирних крадіжок.

Співставивши отриману інформацію, правоохоронці дійшли висновку, що зникла могла стати жертвою вбивства. У ньому підозрювали її 17-річного знайомого.

Одночасно поліцейські розслідували серію крадіжок з квартир, у яких також підозрювали неповнолітнього.

Під час розслідування слідчі виявили гараж, де складав крадене майно підліток, а також знайшли там особисті речі зниклої дівчини, фрагменти скотчу з волоссям потерпілої та лопату з залишками ґрунту.

Наприкінці серпня завдяки пошуковим собакам на території балки поблизу гаража фігуранта правоохоронці знайшли труп зниклої дівчини. Підліток загорнув тіло у поліетиленовий мішок, закопав та закидав сміттям.

Завдяки експертизі було встановлено, що на скотчі з гаражу є ДНК зниклої.

"Поліцейські встановили, що фігурант змусив дівчину надіслати повідомлення знайомим з проханням не шукати її, мовляв вона розпочала нове життя в іншому місті. А її подрузі наказав мовчати про їхній зв’язок. Попри всі спроби зловмиснику не вдалося плутати слідство та обійти законне покарання", - зазначили у поліції.

У грудні минулого року фігуранта заарештували за крадіжки, а за тиждень йому повідомили про підозру у вбивстві.

На теперішній час він утримується у Бахмутській установі виконання покарань.

Нагадаємо, що на Закарпатті юнак із психічними вадами зарубав свою тітку-опікунку. 18-річного підозрюваного помістили до спецпалати Виноградівської лікарні, де він перебуває під наглядом лікарів та під вартою поліції.

Читайте також: