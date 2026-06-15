"Змусимо агресора заплатити": в ОП пообіцяли відповідь за удар по Лаврі

Удар РФ по Лаврі 15 червня / © Associated Press

Реклама

Керівник Офісу президента Кирило Буданов назвав удар Росії по Києво-Печерській лаврі «цілеспрямованим» та пообіцяв, що вона «заплатить за злочини».

Таку заяву голова ОП опублікував на офіційній сторінці у Telegram.

Буданов вважає, що удар по Лаврі — це ще один доказ, що війна Путіна має «геноцидний характер» проти українського народу.

Реклама

«Кадри охопленої полум’ям давньої християнської святині — ще один доказ геноцидного характеру розв’язаної Росією війни проти України: вони прагнуть знищити наш родовід, нашу ідентичність, нашу культурну спадщину», — зазначив він.

Голова ОП нагадав, що Успенський собор був зруйнований під час Другої світової війни. І тепер Росія його нищить.

«Цілеспрямований удар по Лаврі — це злочин проти християнської віри та усього світового православ’я. Підла сутність росії — у тактиці випаленої землі, яку окупант постійно відтворює. Під час Другої світової чекісти вже руйнували Успенський собор, але незалежна Україна відновила святиню», — сказав він, додавши, що удар по Києво-Печерській лаврі — це «свідчення безпорадності й убогості, які прогресують у кремлівських коридорах».

Буданов наголосив, що через цей терор міжнародний тиск на Росію мусить зростати.

Реклама

«Ми все відбудуємо та змусимо агресора заплатити за злочини», — пообіцяв він.

Удар Росії по Лаврі — останні новини

Росія завдала удару по Києво-Печерській лаврі під час крайньої атаки по столиці. На даху Успенського собору виникла пожежа. Представники духовенства, працівники та відповідні служби оперативно винесли цінні речі з території Лаври.

Історик Вахтанг Кіпіані вважає, що удар Росії по Києво-Печерській лаврі був «помстою за бажання» не бути росіянином. Також він додав, що декілька днів тому УПЦ Московського патріархату примусово покинула Дальні печери — один із комплексів святині.

Новини партнерів