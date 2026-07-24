Змусить Путіна дрижати у Москві: Україна готує балістику зі швидкістю 8000 км/год

Українська балістична ракета FP-7 / © скриншот з відео

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Український оборонно-промисловий комплекс готує для Кремля неприємний сюрприз, проти якого безпорадне навіть найбільш ущільнене ППО ворога. Йдеться про нову балістичну ракету FP-9 від компанії Fire Point, здатну летіти зі швидкістю близько 8000 км/год та доносити майже тонну вибухівки прямо до російської столиці.

Німецьке видання Der Spiegel аналізує останні успіхи українського ракетобудування та зазначає: доба, коли росіяни почувалися в безпеці у Москві, добігає кінця.

Від «Фламінго» до балістичного жаху

Українська компанія Fire Point вже добре відома своїми розробками, які регулярно влаштовують «бавовну» на російських НПЗ та військових заводах:

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Далекобійні дрони FP-1 та FP-2 — нищать нафтопереробну галузь РФ на відстані до 2600 км.

Крилаті ракети FP-5 «Flamingo» — важкі 6-тонні ракети з бойовою частиною 1150 кг, які нещодавно успішно уразили завод «Титан-Баррикады» у Волгограді (де виробляють пускові установки для «Іскандерів» та «Ярсів»).

Однак крилаті ракети та дрони мають один мінус — вони відносно повільні. Натомість балістика — це зовсім інший рівень загрози для Путіна.

Чому ППО Москви безсила проти FP-9?

Наразі столицю агресора прикривають понад 100 систем протиповітряної оборони. Для повільних цілей це серйозний бар’єр. Проте балістична ракета рухається за високою дугоподібною траєкторією і падає на ціль на колосальній швидкості.

За словами військових аналітиків, у системи ППО є лише від 20 до 30 секунд, щоб перехопити таку ракету на фінальному відрізку. Якщо перший протиракетний залп схибив — другого шансу просто немає.

Характеристики ракетного жаху для РФ:

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Модель: FP-9

Дальність польоту: до 855 км (легко дістає до Москви).

Швидкість: близько 8000 км/год (це у понад вісім разів швидше за крилату ракету і швидше за російський «Іскандер»).

Бойова частина: до 800 кг вибухівки.

«Перший тестовий політ буде у бік Москви»

Співзасновник Fire Point Денис Штілєрман підтвердив, що ракета FP-9 вже пройшла майже всі критичні етапи розробки — залишилися лише наземні випробування двигуна.

«Як тільки тестовий політ покаже, що все працює ідеально, наступний пуск має бути спрямований у бік Москви», — заявив розробник.

Штілієрман відверто зазначає, що жодне ППО у світі не дає 100% захисту, але завдяки шаленій швидкості щонайменше 25% випущених ракет гарантовано пробиватимуть російський щит і влучатимуть у цілі.

Враховуючи, що ЗСУ останніми місяцями планомірно вибивають російські комплекси С-400, захищати російську столицю стає дедалі важче. Кремлівському режиму, який звик безкарано атакувати українські міста, доведеться відчути на собі, що таке справжня балістична відплата.

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Раніше повідомлялось, що Україна успішно випробувала нову ракету класу «земля-повітря» FP-7.x від компанії Fire Point. У компанії Fire Point офіційно підтвердили, що ракета призначена для протидії російським балістичним ракетам та безпілотникам. Вартість нових ракет значно менша за аналоги.

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