Значна частина Києва наразі залишається без тепла: Свириденко сказала, на що чекати містянам

Уряд мобілізував максимум ресурсів для подолання наслідків цинічного удару ворога по енергетиці. Основний удар припав на Київ, Київську область та Кривий Ріг. Якщо в регіонах ситуацію вдалося стабілізувати швидко, то столиця все ще оговтується від атаки.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Де вже є світло і тепло

За словами очільниці уряду, завдяки оперативній роботі служб вдалося повністю відновити електро- та теплопостачання у місті Кривий Ріг та населених пунктах Київської області.

Київ: боротьба за тепло

У столиці ситуація залишається найбільш напруженою.

Правий берег: Світло є у переважної частини споживачів, діють планові графіки. Аварійні відключення — лише точково, де ще триває ремонт.

Лівий берег: Тут досі застосовуються аварійні відключення. Проте роботи вже на фінішній прямій.

«До кінця сьогоднішнього дня планується перехід до планових графіків», — зазначила Свириденко.

Найболючішим залишається питання опалення. Значна частина Києва все ще без тепла. Служби працюють у безперервному режимі, але уряд очікує і на «активні дії з боку місцевої влади як власника пошкоджених теплоелектроцентралей».

Максимальне розгортання «Пунктів незламності»

З огляду на морози та кількість знеструмлених абонентів, Юлія Свириденко дала термінове доручення профільним службам.

«Доручила всім причетним службам забезпечити безперебійну роботу пунктів незламності та максимально розгорнути додаткові. Це завдання стосується не лише столиці, а й інших населених пунктів країни», — наголосила прем’єрка.

До підтримки українців також залучать ресурси великих державних підприємств і банків.

Нагадаємо, раніше експерти попередили: якщо теплопостачання не відновлять найближчим часом, будинки у Києві почнуть промерзати. Старі «хрущовки» можуть перетворитися на «холодильники» вже за добу.