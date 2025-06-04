"Значні повітряні атаки": Посольство США знову попереджає про загрозу

Посольство США у Києві / © УНІАН

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Посольство Сполучених Штатів знову попереджає про загрозу «значних повітряних атак».

Про це повідомляє пресслужба дипустанови.

У посольстві зауважили, що Росія посилила інтенсивність своїх ракетних атак та атак за допомогою безпілотників проти України протягом останніх тижнів.

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«Посольство США в Києві закликає громадян США проявляти відповідну обережність. Як завжди, рекомендуємо бути готовими до укриття негайно у разі оголошення повітряної тривоги», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, минулого разу посольство США попереджало своїх громадян про небезпеку 9 травня.

Зауважимо, що загалом до 9 травня посольство США опублікувало 5 попереджень про ракетні удари. Усі вони виявилися точними. Лише попередження 9 травня навряд чи можна назвати точним. Росіяни «кошмарили» Україну й надалі, але тими конкретними днями масованого удару по всій Україні не сталося.