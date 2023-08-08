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Значні успіхи ЗСУ та новий пакет допомоги від США: головні новини ночі 8 серпня 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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1665
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Значні успіхи ЗСУ та новий пакет допомоги від США: головні новини ночі 8 серпня 2023 року

Головні новини ночі 8 серпня від ТСН.uа / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 8 серпня 2023 року:

  • Обстріл Покровська: кількість загиблих зросла до 7 осіб Читати далі –> 
  • У низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –> 
  • Байден запросить у Конгресу збільшення фінансування для України - CNN Читати далі –> 
  • Зеленський розповів про значні успіхи ЗСУ на бахмутському напрямку Читати далі –> 
  • Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги для України - Reuters Читати далі –> 

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Дата публікації
Перегляди
1665
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