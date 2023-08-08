Значні успіхи ЗСУ та новий пакет допомоги від США: головні новини ночі 8 серпня 2023 року

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Головні новини ночі 8 серпня 2023 року:
- Обстріл Покровська: кількість загиблих зросла до 7 осіб Читати далі –>
- У низці областей України оголосили повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
- Байден запросить у Конгресу збільшення фінансування для України - CNN Читати далі –>
- Зеленський розповів про значні успіхи ЗСУ на бахмутському напрямку Читати далі –>
- Вашингтон оголосить про новий пакет військової допомоги для України - Reuters Читати далі –>
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