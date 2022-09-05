Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Значні втрати ворога на півдні та вибухи в Україні: головні новини ночі 5 вересня

Дата публікації
Перегляди
122к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Значні втрати ворога на півдні та вибухи в Україні: головні новини ночі 5 вересня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

Головні новини ночі 5 вересня: 

  • Результати бойового дня становлять втрати ворожого війська в кількості 104 росіян, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. Читати далі –> 
  • Вночі пролунали вибухи у Запоріжжі та на Харківщині. Читати далі –> 
  • Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та розв'язання питань з логістикою, нашою авіацією завдано двадцять одного удару по його позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах. Читати далі –> 
  • Українські військові мають необхідні сили та засоби, щоб не дати російським загарбникам збільшувати кількість сил на південному напрямку. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк. Читати далі –> 
  • Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з канцлером Німеччини обговорювали надання Україні військової допомоги. Читати далі –> 

Читайте також:

Хороші новини - Зеленський повідомив про три звільнені села та просування вперед

Хороші новини - Зеленський повідомив про три звільнені села та просування вперед

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
122к
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація