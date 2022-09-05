Значні втрати ворога на півдні та вибухи в Україні: головні новини ночі 5 вересня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
Головні новини ночі 5 вересня:
- Результати бойового дня становлять втрати ворожого війська в кількості 104 росіян, 6 танків, 26 одиниць іншої броньованої та автомобільної техніки. Читати далі –>
- Вночі пролунали вибухи у Запоріжжі та на Харківщині. Читати далі –>
- Не даючи ворогу шансів на бойовий успіх та розв'язання питань з логістикою, нашою авіацією завдано двадцять одного удару по його позиціях, опорних та командних пунктах, районах зосередження сил та засобів, а також по транспортно-логістичних об’єктах. Читати далі –>
- Українські військові мають необхідні сили та засоби, щоб не дати російським загарбникам збільшувати кількість сил на південному напрямку. Про це повідомила керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони України Південь Наталія Гуменюк. Читати далі –>
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час зустрічі з канцлером Німеччини обговорювали надання Україні військової допомоги. Читати далі –>
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