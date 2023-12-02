Значний сніг, туман та ожеледиця: у ДСНС поппередили про погіршення погоди

Під час ожеледиці пішоходам радять забути про підбори і не тримати руки у кишенях.

У ніч проти 3 грудня у Карпатському регіоні, на Волині та Рівненщині очікується значний сніг; у західних і північних областях на дорогах ожеледиця.

Про це попереджає ДСНС України

Вночі та вранці у північних і центральних областях туман, видимість 200-500 м. Вдень у північній частині пориви вітру 15-20 м/с.

У Києві та області 3 грудня вночі та вранці туман, видимість 200-500 м. Вдень пориви вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Під час ожеледиці пішоходам радять у МОЗ забути про підбори і не тримати руки в кишенях.

Головні правила безпеки у разі ожеледиці

Не поспішайте: що повільніше ви йдете, то меншим є ризик впасти і травмуватися.

Не тримайте руки в кишенях: це дуже допоможе під час падіння.

Присядьте, якщо відчуваєте, що втрачаєте рівновагу: це допоможе втриматися на ногах, а у разі падіння - падати буде не так високо і не так боляче.

Тримайтеся осторонь будівель, щоби захистити себе від падіння буруль.

Сконцентруйтесь, коли переходите дорогу: гальмівний шлях за ожеледиці значно збільшується.

Залиште вдома взуття на високих підборах: ідеальний варіант – зручні черевики з рельєфною підошвою.

Фото: Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, синоптики повідомляли про погоду на грудень 2023 року. Так, перший місяць зими в Україні може виявитися теплішим за норму. Звісно, будуть і періоди похолодання, але все ж плюсові значення переважатимуть.

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