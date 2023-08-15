Значно полегшить проходження кордону: Польща та Україна запустять ще один потяг

Україна та Польща запустять ще один потяг, який з'єднає дві країни і значно полегшить проходження кордону.

Про це повідомив Rynek Kolejowy.

Йдеться про потяг між польським містом Сянок (Sanok) та українським Хировом. Зазначається, що востаннє він сполучав ці два міста тринадцять років тому. Маршрут скасували 2010 року через контрабандистів та прикордонників, які постійно шукали контрабанду і водночас нищили вагони.

Проте зараз, коли пасажиропотік між Україною та Польщею збільшений, і попит на перевезення зріс, маршрут все ж вирішили відновити. Так, польська уомпанія SKPL заявила про готовність запустити три щоденні пари транскордонних поїздів від 15 грудня 2024 року до 14 грудня 2029 року.

Така пропозиція з'явилася після того, як на початку 2023 року Укрзалізниця завершила ревіталізацію української ділянки шляху від Хирова до кордону з Польщею.

Зараз SKPL курсує на лінії 108 від Сяніка до кордону з Україною. Перевезення здійснює Polregio тричі на день до станції Устрики Долішні. Оператор має досвід роботи на цій лінії, тож маршрут мали б продовжити ще на 10 кілометрів до Кросценка. Сполучення потягів з Хировом відкрило б новий міжнародний коридор, який дозволив би українцям з Карпатського регіону легко потрапити до Польщі.

Нагадаємо, у Польщі на 500 злотих оштрафували дівчину через селфі у "невдалому місці". Дівчина зробила світлину біля прикордонного стовпчика на кордоні з Україною, що в сусідній державі суворо заборонено.

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