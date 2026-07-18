"Значно серйозніші атаки": експерт сказав, куди битиме Україна після НПЗ Росії

Вибухи у РФ / © Скріншот з відео

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Наступним етапом, скоріш за все, будуть удари по залізничній інфраструктурі, тому що Росія має певні обмеження і слабкі місця у залізничній інфраструктурі.

Таку думку «24 Каналу» висловив експерт Сергій Грабський.

«Більшість інфраструктури європейської частини Росії — електрифікована, натомість азійської частини не електрифікована. В умовах паливної кризи можна лише уявити, що станеться, якщо азійська частина Росії залишиться без пального, яке забезпечує потреби транспорту. Це колапс, адже саме залізниця є основним напрямок ресурсного забезпечення і експорту у порти Далекого сходу», — наголосив Сергій Грабський.

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Удари по НПЗ Росії — що відомо

За останні 100 днів Київ здійснив близько 50 атак на російські НПЗ. Серія українських атак на російські НПЗ призвела до того, що обсяги переробки нафти в Росії знизилися до найнижчого рівня за понад 21 рік.

За даними EA Analytics, середній рівень переробки сирої нафти цього місяця становив 3,91 млн барелів на добу — найнижчий показник з березня 2005 року. Це більш ніж на 1,4 млн барелів на добу нижче середнього показника минулого року. За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, у червні російські заводи переробляли 3,8 млн барелів на добу — на 1,6 млн барелів менше, ніж роком раніше. МЕА зазначило, що «бурхлива хвиля українських атак» вразила більше половини нафтопереробних потужностей Росії від початку травня.

Найбільші російські енергетичні компанії звернулися до індійських нафтопереробних підприємств із проханням збільшити постачання бензину на тлі проблем із внутрішнім виробництвом пального.

За даними аналітиків, серед компаній, які звернулися до індійських партнерів, — «Роснефть», «Газпромнефть» та «Лукойл». Вони просили додаткові обсяги бензину в приватних і державних нафтопереробних підприємств Індії.

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