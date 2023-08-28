Значну частину України охопила повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря.

До сигналу відбою перебувайте в укриттях!

Не нехтуйте своєю безпекою!

Повітряна тривога охопила майже всі області України, окрім заходу країни.

Нагадаємо, що спочатку на півдні України була оголошена ракетна небезпека.

Тривогу оголосили превентивно, бо є імовірність, що атакуватимуть за вчорашнім сценарієм: кілька ракет будуть маневрувати на пів країни - заявили моніторингові канали.