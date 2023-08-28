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Значну частину України охопила повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Значну частину України охопила повітряна тривога: не нехтуйте особистою безпекою

Україна "почервоніла" / Фото: t.me/povitryanatrivogaaa

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку!

Зафіксовано імовірні пуски крилатих ракет "Калібр" з Чорного моря. 

До сигналу відбою перебувайте в укриттях! 

Не нехтуйте своєю безпекою!

Повітряна тривога охопила майже всі області України, окрім заходу країни.

Нагадаємо, що спочатку на півдні України була оголошена ракетна небезпека

Тривогу оголосили превентивно, бо є імовірність, що атакуватимуть за вчорашнім сценарієм: кілька ракет будуть маневрувати на пів країни - заявили моніторингові канали. 

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