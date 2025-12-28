ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
2 хв

Значну частину Гуляйполя контролюють українські підрозділи – Сили оборони Півдня

Українські підрозділи проводять оборонні дії, завдають контрударів та ведуть пошуково-ударні дії зі знищення ворожих штурмових груп.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Тривають бої за Гуляйполе

Тривають бої за Гуляйполе

Лише частина міста Гуляйполя Запорізької області перебуває під контролем російської окупаційної армії. Противник має значну перевагу в живій силі та в озброєнні, але досі не захопив населений пункт.

Про це повідомили в неділю, 28 грудня, Сили оборони Півдня України.

За інформацією українських військових, ворог активно проводить штурмові дії та намагається завести групи закріплення, активно використовує дрони-камікадзе і артилерію, завдає авіаційних ударів КАБами, НАРами, намагаючись знищити позиції українських захисників і витіснити українські підрозділи з населеного пункту.

«За добу, що триває, ворог майже два десятки разів штурмував наші позиції в місті, на вулицях ще й зараз точаться запеклі бої, адже декілька зіткнень не припиняються в дану хвилину», — йдеться у повідомленні.

При цьому, як запевняють в Силах оборони Півдня, значна частина Гуляйполя продовжує перебувати під контролем українських сил.

«Наші підрозділи знаходяться на позиціях, проводять оборонні дії, завдають контрударів, ведуть пошуково-ударні дії по знищенню ворожих штурмових груп, завдаючи противнику відчутних втрат. Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння», — зазначили українські військові.

У Силах оборони Півдня додали, що в Степногірську Запорізької області окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище, і за нього теж тривають запеклі бої. Але частина селища перебуває під контролем українських оборонців.

«Заяви Путіна і доповіді Герасимова щодо Гуляйполя і Степногірська — нагадують ситуацію з Куп`янськом, який вони „захоплювали“ вже декілька разів. Поспішність таких „бліц-крігів“ обумовлена майбутньою зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом», — пояснили українські військові.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ офіційно спростував заяви росіян про нібито захоплення українських міст — Гуляйполя, Мирнограда та частини Костянтинівки.

Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie