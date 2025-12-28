Значну частину Гуляйполя контролюють українські підрозділи – Сили оборони Півдня

Тривають бої за Гуляйполе

Лише частина міста Гуляйполя Запорізької області перебуває під контролем російської окупаційної армії. Противник має значну перевагу в живій силі та в озброєнні, але досі не захопив населений пункт.

Про це повідомили в неділю, 28 грудня, Сили оборони Півдня України.

За інформацією українських військових, ворог активно проводить штурмові дії та намагається завести групи закріплення, активно використовує дрони-камікадзе і артилерію, завдає авіаційних ударів КАБами, НАРами, намагаючись знищити позиції українських захисників і витіснити українські підрозділи з населеного пункту.

«За добу, що триває, ворог майже два десятки разів штурмував наші позиції в місті, на вулицях ще й зараз точаться запеклі бої, адже декілька зіткнень не припиняються в дану хвилину», — йдеться у повідомленні.

При цьому, як запевняють в Силах оборони Півдня, значна частина Гуляйполя продовжує перебувати під контролем українських сил.

«Наші підрозділи знаходяться на позиціях, проводять оборонні дії, завдають контрударів, ведуть пошуково-ударні дії по знищенню ворожих штурмових груп, завдаючи противнику відчутних втрат. Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння», — зазначили українські військові.

У Силах оборони Півдня додали, що в Степногірську Запорізької області окупанти намагаються інфільтруватися по головній дорозі, яка веде в селище, і за нього теж тривають запеклі бої. Але частина селища перебуває під контролем українських оборонців.

«Заяви Путіна і доповіді Герасимова щодо Гуляйполя і Степногірська — нагадують ситуацію з Куп`янськом, який вони „захоплювали“ вже декілька разів. Поспішність таких „бліц-крігів“ обумовлена майбутньою зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом», — пояснили українські військові.

Нагадаємо, раніше Генштаб ЗСУ офіційно спростував заяви росіян про нібито захоплення українських міст — Гуляйполя, Мирнограда та частини Костянтинівки.