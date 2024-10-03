Знаковий візит: Зеленський розкрив подробиці своєї розмови з новим генсеком НАТО

під час зустрічі з Марком Рютте йшлося про важливість повністю виконувати кожну домовленість про оборонну підтримку.

Президент України Володимир Зеленський назвав знаковим візит нового генсека НАТО Марка Рютте до Києва одразу після набуття повноважень очільника Альянсу.

У своєму традиційному вечірньому зверненні у четвер, 3 жовтня, він повідомив подробиці своєї розмови із новопризначеним очільником Альянсу.

Зокрема, під час зустрічі з Марком Рютте йшлося про важливість повністю виконувати кожну домовленість про оборонну підтримку.

“Вчасність у підтримці – це стійкість на фронті. Фронт має бути посилений. І далекобійність нарешті має бути забезпечена саме так, як це потрібно для завершення цієї війни. Всі в Альянсі розуміють, які є потреби”, - повідомив Зеленський.

Окрім того, говорилося про важливість посилення ППО для України та досягнення справжнього прогресу для спільного збиття російських ракет і дронів.

“Ми бачимо, що однією з головних причин дефіциту безпеки в небі України, і зокрема поруч із кордонами НАТО – наших сусідів, – є дефіцит рішень про спільну роботу, про спільний захист. Те, що працює в небі Близького Сходу й допомагає обороні Ізраїлю, може працювати і в небі нашої частини Європи – в Україні, так само допомагаючи рятувати життя. Є спеціальні технічні рішення, є цілком дієва тактика. Сьогодні ми говорили зокрема й про це з Марком Рютте, ми будемо й надалі переконувати всіх партнерів у тому, що треба впровадити – що треба для результативного захисту неба”, - наголосив Зеленський.

Ще однією темою переговорів було питання запрошення для України в НАТО, тема наближення членства.

“Сьогодні з Марком ми говорили про деталі цього. Всім нам у Європі однаково це потрібно – Україна в Альянсі. І не лише заради більшої спільної сили, не лише тому, що це просто справедливо та заслужено для українців, а ще й тому, що тільки завдяки повній інтеграції України – чіткому нашому положенню у Євроатлантиці – можна надійно прибрати стару й злочинну російську спокусу ламати порядок життя у Європі”, - зазначив український президент.

Нагадаємо, після зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, який здійснив візит до Києва, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що країни Альянсу захищатимуть небо над Україною так само, як вони це роблять під час ударів по Ізраїлю на Близькому Сході.

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