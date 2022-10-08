Знали про вибухи на Керченському мосту? ФСБівці ще у вересні вивозили свої родини з Криму

За даними InformNapalm, окупанти з ФСБ вивезли свої родини з Криму ще у вересні.

Працівники російської ФСБ ще у вересні проводили евакуацію своїх родин з окупованого Криму.

Про це пише Міжнародна розвідувальна спільнота InformNapalm.

У спільноті припскають, що евакуація розпочалася одразу після низки вибухів на кримських авіабазах

"Можливо, їх просто попередили, що у Криму буде не дуже безпечно", – припускає InformNapalm.

Також у розвідспільноті пригадали, що "неофіційний рупор ФСБ" – терорист Ігор Гіркін (Стрєлков) активно анонсував підрив Керченського мосту і навіть заявляв, що Крим може перейти під контроль України.

"Наприкінці серпня, на запитання, чого чекати найближчим часом – я в Криму (у присутності свідків) відповів: "У вас є півтора місяці, щоб вивезти сім'ю, а потім українці підірвуть Кримський міст". Ну, сам на те не чекаючи, влучив "з точністю до тижня", – відзначив сьогодні терорист Гіркін.

Вибух на Кримському мосту: що відомо зараз

Нагадаємо, що вибух на Кримському мосту, який сполучає окупований півострів з РФ і був побувдований уже після незаконної анексії 2014 року, пролунав сьогодні близько 6 години ранку.

Окупаційна "влада" Криму також заявила, що рух Керченським мостом повністю закритий. Готується запуск поромної переправи через протоку. До неї уже почали збиратися величезні черги росіян, щоб виїхати з півострова.

Тим часом, в РФ повідомляють про трьох загиблих внаслідок вибуху на Кримському мосту.

Довідка:

Міст через Керченську протоку відкрили у травні 2018 року, а вже за рік Росія запустила ним залізничне сполучення. Від початку повномасштабного вторгнення в Україні почали обговорювати ідею знищення цього мосту, бо саме через нього Росія перекидає підкріплення окупантам на південному напрямку.