Знам’янка: троє людей постраждали внаслідок російської атаки
У Знам’янській громаді Кіровоградської області ворожий удар призвів до травмування трьох людей, пошкодження житлових будинків та відключення світла.
У Знам'янській громаді, що на Кіровоградщині, уточнили наслідки нічної атаки. Наразі відомо про трьох травмованих, яким надають медичну допомогу.
Про це заявив начальник адміністрації Андрій Райкович.
Пошкоджено щонайменше 10 житлових будинків. Через обстріл частина населених пунктів залишилася без електропостачання.
На місці працюють рятувальники ДСНС, поліція, психологи та медики. Бригади енергетиків оперативно відновлюють електропостачання.
