"Зняти штани і голій дупі 20 буків дати": мер Івано-Франківська пропонує карати вандалів на площі

Міський голова пропонує карати вандалів привселюдно.

Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків пропонує привселюдно карати вандалів на площі "буками".

Про це він сказав під час оперативної наради в Івано-Франківській міській раді.

Так, в Івано-Франківську на вихідних вандали побили світильники та розгромили клумбу. Підозрюваних уже встановили. Один з них, 20-річний хлопець, який переховувався від військкомату. Руслан Марцінків зауважив, що штраф - це занадто мале покарання. На його думку, вандалів потрібно карати на площі "буками".

"Я б в цей Кодекс вніс правки: буків давати на площі. Зняти штани і голій дупі 20 буків дати. Це було б дієво, а то це все зараз на "гальма" спустять. А так би прописали у всіх Кодексах за щось дрібне. Зламав лавку, дерево пошкодив - дали би буків у центрі на площі, запросили би громаду і все. А то зараз почнуться адвокати, перекваліфікація. Заплатить 1700 гривень штрафу і все", - сказав Марцінків.

Нагадаємо, раніше мер Івано-Франківська посміявся з потопельника.

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