Знав про закладені протитанкові міни і не сказав: у Донецькій області військового звинуватили у загибелі трьох товаришів по службі

ДБР завершило досудове розслідування.

У Донецькій області слідчі ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишнього начальника інженерної служби однієї з військових частин, недбалість якого призвела до загибелі трьох військовослужбовців ЗСУ.

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Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, що колишній начальник знав, що на дорозі у районі населеного пункту Новолуганське Бахмутського району Донецької області були закладені протитанкові міни, але він не позначив вибухові пристрої попереджувальними знаками та не огородив небезпечну ділянку.

Також чоловік не проінформував про закладені міни командування та не вжив заходів, щоб їх знешкодити.

"Вранці 14 лютого 2021 року група військовослужбовців пересуваючись цією дорогою з одного командного пункту на інший підірвалися на мінах. Троє з них загинули. Колишній начальник інженерної служби обвинувачується у недбалому ставленні військової службової особи до служби, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене в умовах особливого періоду, крім воєнного стану (ч. 3 ст. 425 КК України)", - повідомляють в ДБР.

Обвинуваченому загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що під час переміщення в районі Новолуганського задля перевірки несення служби та зміни військовослужбовців на вогневих позиціях внаслідок підриву на невстановленому вибуховому пристрої підірвалися й загинули троє військових:

капітан Олександр Войтенко (1984 року народження);

старший солдат В'ячеслав Олексієнко (1987 року народження);

старший солдат Дмитро Мироненко (1994 року народження).

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