Знав, що неповнолітня і зайнявся сексом: у Миколаївській області 19-річний хлопець може сісти на 5 років

Молодик неодноразово вступав в статеві зносини з неповнолітньою дівчиною.

У Миколаївській області 19-річний жителя Врадіївського району неодноразово вступав в статеві зносини з неповнолітньою. Про те, що дівчині ще немає 16 років, він знав, утім продовжував сексуальні стосунки з нею. Тепер за це йому загрожує до п’яти років за ґратами.

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Як повідомили у понеділок, 7 червня, в Миколаївській областій прокуратурі, стосовно 19 – річного хлопця вже затвердили та скерувала до суду обвинувальний акт.

"29 грудня 2019 року, перебуваючи за місцем мешкання неповнолітньої в с. Луканівка Кривоозерського району, маючи прямий умисел, спрямований на задоволення своєї статевої пристрасті, молодик вступив у статеві зносини з неповнолітньою. Продовжуючи свої злочинні дії, у січні 2021 року зловмисник знову скоїв стосовно дівчинки протиправні дії сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.

Дії зловмисника кваліфікували за ч. 1 ст. 155 КК України (природні статеві зносини з особою, яка не досягла шістнадцятирічного віку, вчинені повнолітньою особою).

За скоєне хлопцю загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк.

Нагадаємо, у Житомирській області судитимуть 48-річного чоловіка за розбещення 13-річної дівчинки.

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