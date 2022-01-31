Знав тільки ім'я: у Тернополі 30-річна жінка обікрала 59-річного чоловіка, з яким зустрічалась у його квартирі

Знав тільки ім'я: у Тернополі 30-річна жінка обікрала 59-річного чоловіка, з яким зустрічалась у його квартирі

Підозрювану затримала поліція.

У Тернополі 30-річна жінка обікрала 59-річного чоловіка. Потерпілий часто запрошував дівчину до свого помешкання.

Про це повідомили в Нацполіції Тернопільської області.

Чоловік розповів, що він певний час спілкувався із дівчиною. Зустрічалась вони у помешканні потерпілого. Після одного з таких побачень жінка поцупила мобільний телефон та банківську картку потерпілого. Згодом підозрювана зняла з банківського рахунку чоловіка 20 тис. гривень.

Потерпілий розповів, що він знає лише ім'я своєї гості. Поліція розшукала жінку. Як виявилось, проти підозрюваної поліція відкрила близько десяти кримінальних проваджень щодо вчинення крадіжок.

Підозрюваній інкримінують частину 2 статті 185 ККУ. Триває слідство.

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