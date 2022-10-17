Знай наших: з'явилося відео, як патрульні в Києві зі стрілецької зброї збили іранський дрон-камікадзе

В Києві сьогодні, 17 жовтня, один із дронів-камікадзе вдалося збити співробітникам патрульної поліції.

Відео виклали в Мережі.

"Ще один ранок понеділка в Києві. А ось як все було від першої особи. Шахід зазнав отріцатєльного всплитія. Дякую за службу! І тільки вперед", - написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

На кадрах видно, як кілька екіпажів патрульної поліції помітили ворожі дрони, які летіли над містом. Вони вибігли з авто і за допомогою стрілецької зброї стали збивати "шахіда" в повітрі. Їм це вдалося. Дрон вибухнув і впав під міст.

Атака дронами Києва

РФ вранці 17 жовтня атакувала Україну дронами, зокрема Київ. За інформацією міського голови Віталія Кличка, Росія вдарила дроном-камікадзе по житловому будинку в Шевченківському районі Києва. З-під завалів живими дістали 18 людей, ще двох шукають.

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомив, що з-під завалів будинку, в який поцілив дрон-камікадзе, дістали тіло загиблої жінки. Рятувальні роботи ще тривають.

Пізніше стало відомо, що врятовано вже 19 осіб. 3 особи загинули - серед них молоде подружжя, яке чекало на дитину.

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