“Знайдемо рішення, як зупинити війну”: Буданов зробив заяву про “замороження” на лінії фронту

Керівник Офісу президента Кирило Буданов

Реклама

Керівник Офісу президента Кирило Буданов прокоментував можливе замороження війни по лінії фронту до настання зими.

В ексклюзивному коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець під час щорічної зустрічі YES, організованої Фондом Віктора Пінчука, Буданов висловив оптимізм щодо пошуку шляхів завершення конфлікту.

Реклама

«Я вірю, що ми знайдемо рішення, як зупинити війну», — сказав він.

Реклама

Водночас очільник Офісу президента утримався від прогнозування конкретних часових рамок, зазначивши: «Коли це станеться? Всі побачать».

Буданов також відреагував на припущення, що візит американських переговорників до України може бути пов’язаний із прагненням США посилити власні позиції перед виборами до Конгресу.

«У кожної сторони є речі, яких вона хоче досягти. Якщо вони паралельно вирішують свої питання, то що в цьому поганого? Я не бачу в цьому жодних проблем, якщо це так», — підкреслив він.

Нагадаємо, переговори України зі США та РФ продовжаться: Буданов розкрив нові деталі.

Реклама

Новини партнерів