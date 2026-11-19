Президент України Володимир Зеленський / © Associated Press

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Україна потребує значної міжнародної фінансової підтримки наступного року, щоб забезпечити оборонні потреби та стабільну роботу держави в умовах війни.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Берліні 19 листопада.

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Скільки грошей потрібно Україні на 2027 рік

За словами Зеленського, після консультацій із міністром оборони, військовим керівництвом та іншими представниками оборонного сектору українська сторона уточнила фінансові потреби на наступний рік. Загальна сума становить 115 млрд євро: 45 млрд уже передбачено, а ще 70 млрд потрібно знайти.

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Водночас президент повідомив про позитивні сигнали від партнерів. Європейська комісія запропонувала додаткове фінансування на 45 млрд євро, тож разом із раніше погодженою підтримкою це дає 90 млрд євро.

«Ми вже маємо позитивні сигнали: 45 плюс 45 — це 90. А 90 ближче до 115, ніж 45. Тож ми знайдемо ще 25», — сказав Зеленський.

Президент додав, що схожа фінансова потреба може виникнути й у 2028 році, однак висловив сподівання, що до того часу війна вже завершиться.

Навіть після припинення бойових дій Україні знадобляться значні кошти на утримання сильної армії, розвиток оборонного виробництва, відновлення енергетики та економіки.

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Звідки Україна може отримати фінансування

18 листопада Європейська комісія запропонувала надати Україні додаткові 45 млрд євро кредиту на 2027 рік. Із них до 25 млрд євро планують спрямувати на військові потреби, ще до 20 млрд — на підтримку державного бюджету. Ця пропозиція має покрити приблизно дві третини прогнозованого дефіциту фінансування.

Раніше ЄС погодив для України кредит обсягом 90 млрд євро на 2026–2027 роки. У спільній заяві за підсумками зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні, оприлюдненій на сайті уряду Німеччини, лідери підтвердили, що 90 млрд євро спрямують на військову та фінансову допомогу Україні до кінця 2027 року. Із цієї суми 45 млрд євро передбачено на 2027 рік. Ще 45 млрд євро додаткової підтримки запропонувала Єврокомісія 18 листопада. Цього має вистачити на покриття приблизно двох третин фінансових потреб України наступного року, а решту коштів планують залучити від міжнародних партнерів.

У Берліні також обговорюють механізми, які дозволять Євросоюзу продовжувати фінансувати Україну навіть у разі політичного спротиву окремих країн-членів. Німеччина наполягає на захисті багатомільярдної підтримки України від можливого блокування.

Фінансова підтримка України — останні домовленості партнерів

Питання фінансування стало одним із головних на зустрічі «Коаліції охочих» у Берліні 19 листопада. Напередодні Зеленський називав додаткові 45 млрд євро від Єврокомісії важливим кроком для забезпечення бюджету, оборони та виробництва зброї — саме ці потреби Україна винесла на переговори з партнерами.

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До берлінської зустрічі також долучилися представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер. Сторони мали обговорити подальшу військову та фінансову підтримку Києва, гарантії безпеки й дипломатичні кроки для завершення війни.

Потреба України в міжнародній допомозі залишається гострою навіть до початку наступного бюджетного року. Ще до переговорів про фінансування на 2027-й Зеленський повідомив партнерам, що для потреб оборони до кінця 2026 року Україні бракує 8 млрд євро. Президент закликав союзників виконати попередні обіцянки та допомогти покрити дефіцит військового бюджету.

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