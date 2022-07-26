"Знайдемо всіх": Кім розповів, як миколаївці відмовляються від доларів і безкоштовно здають зрадників

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів про ситуацію з виловлюванням диверсантів та колаборантів у області. За його словами, наразі три особи відпрацьовують, багато інших - поки перевіряють.

Кім каже, що люди відмовляються від обіцяної винагороди у сто доларів за колаборанта і надають корисну інформацію про зрадників безкоштовно.

Про це він розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Раніше очільник Миколаївської ОВА повідомив, що область збираються закрити на певний час, аби перевірити підозрюваних у зраді. Йшлося, зокрема, про 69 можливих колаборантів.

"Три людини ми зараз відпрацьовуємо з цього загалу, а інших перевіряємо. Багато інформації. Люди відмовляються від грошей, допомагають просто так і надають інформацію. Частина з цієї інформації корисна, ми працюємо з нею", - зазначив Кім.

Він пояснив, що область можуть закрити лише після жнив, аби не заважати місцевим фермерам.

"Це буде через тиждень-два після того, як закінчиться активна фаза зі збору урожаю для того, щоб не заважати нашим фермерам. Після того ми потренуємося разом з поліцією, військовими та Нацгвардією щодо ДРГ і відпрацюємо тих, хто погано ставиться до України", - пояснив Кім.

Він наголосив, що всіх зрадників знайдуть, хай би що вони не робили.

"Нехай готуються, не готуються — ми їх знайдемо. Тут питання лише часу. Тому ми йдемо своїм шляхом, у нас є свій план, і ми його реалізовуємо, а то їхні проблеми, що вони будуть з цим робити", - заявив Кім.

Нагадаємо, Миколаїв планують закрити на кілька днів для проведення спецоперації щодо виявлення колаборантів. Точна дата закриття міста наразі не відома.

Свідомим громадянам, які повідомлятимуть про російський корегувальників ракетних обстрілів, платитимуть по 100 доларів. Для цього потрібно подати інформацію на електронну пошту, вказати імена зрадників та їхню адресу.

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