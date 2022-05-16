Знайдено народні методи лікування деменції: вчені про напій, який може сповільнити розвиток хвороби

Демеція викликає проблеми у майже 55 мільйона людей в світі. Такі дані оприлюднила Всесвітня організації охорони здоров'я. Проте існують народні методи лікування деменції в сповільненні її розвитку. ТСН.ua розповідає про нові дослідження вчених в цій області.

Генетика та навколишнє середовище є найчастішими причинами розвитку деменції. Але лікарі знайшли народні методи лікування деменції, які допомагають сповільнити розвиток хвороби та застерегти від її появи. Згідно з дослідженнями вчених з коледжу Циндао, які були опубліковані в науковому журналі Translational Psychiatry, у людей, які щодня п'ють зелений час на 16% менша ймовірність розвитку деменції.

Якщо пити зелений чай 1-6 разів в день, це зменшує ризик захворіти на судинну деменцію на 25-29%, а на звичайну деменцію на 16-19%.

Також дослідження допомогли виявити, що існує певний зв'язок між кількістю випитого чаю та ризиком розвитку цього серйозного захворювання. Найкращий захист можна отримати, якщо щодня випивати не менше 3 чашок зеленого чаю.

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А якщо ця хвороба вже почала розвиватися, підійдуть інші народні методи лікування деменції. Зокрема, позитивну динаміку показує імбир та м'ята. Чай на основі цих продуктів допомагає нормалізувати всі обмінні процеси в організмі. А ще такий напій можна назвати загальнозміцнюючим, адже він покращує імунітет.

Для того, аби приготувати такі ліки від деменції як чай з м'ятою та імбирем, необхідно взяти тертий корінь імбиря та замороженні або свіжі листочки м'яти. Їх заливають окропом та настоюють. Напій можна пити теплим або охолодженим до кімнатної температури. Обмежень в кількості випитих чашок в день немає.