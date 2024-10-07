Знайдено TikTok жінки, яка насміхалася з киян під час вибухів: побачене шокувало

На відео Аліна Волошина демонструє своє обожнювання на адресу агресорки Росії.

Користувачі Мережі знайшли TikTok-сторінку любительки "руского міра" Аліни Волошиної, яка 7 жовтня насміхалася з киян, коли ті намагалися сховатися від вибухів у столиці.

Деякі TikTok-ролики жінки поширили в телеграм-каналах.

Волошина зняла низку відео, на яких демонструє своє обожнювання на адресу агресорки Росії. Вона підтримує так звані "ДНР" та "ЛНР", а також захоплюється терористами з ПВК "Вагнер".

Зокрема, на одному з роликів жінка наклала на своє обличчя віртуальну маску з мапами окупованих територій Донеччини та Луганщини в кольорах російського прапора. Для аудіосупроводу любителька "руского міра" обрала пісню, в якій, зокрема, містяться такі слова: "Для меня Россия – мама, папа – яркий триколор. Те, кто валят за границу – это родины позор".

Окрім того, Волошина встановлювала собі на аватарку логотип "Вагнера" і "співала" в дуеті з бойовиком цього терористичного угруповання.

TikTok Аліни Волошиної шокує: що постить жінка, яка насміхалася з киян під час вибухів

Нагадаємо, поліція затримала Аліну Волошину, яка на вокзалі в Києві під час повітряної тривоги насміхалася з людей, що бігли до укриття. Жінка опублікувала відео, на якому каже, що "росіяни ї*ашать українців" і "от, дивіться, як пацюки побігли".

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