"Знайдуться щонайменше кілька людей, які не виконають цей наказ" - Bellingcat про застосування Путіним ядерної зброї

"Знайдуться щонайменше кілька людей, які не виконають цей наказ" - Bellingcat про застосування Путіним ядерної зброї

Ядерної війни, яку боїться весь світ і якою регулярно погрожує Володимир Путін, може не бути.

Путін не зможе застосувати ядерну зброю, бо знайдуться ті, хто не виконає цей наказ.

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Таку думку в ефірі одного з українських телеканалів висловив розслідувач проєкту Bellingcat Христо Грозєв.

Грозєв із посиланням на "людей з російських спецслужб" розповів, що Путін може дати наказ про застосування ядерної зброї, якщо не отримає бажане, зокрема, Київ, але боїться, що його наказ не виконають.

"Ця "червона кнопка" існує, але є 5 осіб, які повинні виконати всі ці приписи по ланцюжку до того, як ракета з ядерним запасом вилетить. Наші джерела впевнені, що знайдуться щонайменше кілька з цих п'яти, які не виконають цей наказ. Він розуміє, що такий ризик існує, тому навряд чи віддасть цей наказ", – сказав експерт.

Нагадаємо, що у Харкові після обстеження ядерної установки "Джерело нейтронів" виявили пошкодження будівлі, спричинені ворожими обстрілами. Про це повідомляє пресслужба Державної інспекції ядерного регулювання України.