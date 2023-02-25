Знає багато державних таємниць: Комаров знайшов "пухнастого шпигуна" у кабінеті Буданова

Ведучий Дмитро Комаров побував в українському ГУР, де не лише поспілкувався з очільником відомства Кирилом Будановим, а також познайомився з "пухнастим шпигуном" - котом Гюнтером.

Свій візит журналіст здійснив для знімання документального проєкту "Рік".

У кабінеті головного військового розвідника Комаров помітив чорного кота. Тварина дуже зацікавив журналіста. Буданов розповів, що кіт Гюнтер вже тривалий час живе у ГУР.

"Він тут народився і живе тут - десь на території. Він просто гуляє територією", - каже очільник української розвідки.

Комаров зауважив, мовляв, Гюнтер знає дуже багато державних таємниць. Буданов відповів: "Я думаю, що так".

"Стратегічний кіт. Бойовий кіт", - наголосив журналіст.

Тоді розвідник повідомив, що кіт навіть пережив ракетний удар окупантів. Адже в будівлю установи одного разу поцілила ракета. Тоді все минулося добре, каже Буданов.

Нагадаємо, у документальному фільмі Комаров, зокрема спілкувався з Будоновим. Голова ГУР розказав: подобається, що російські окупанти ведуть на нього полювання. Розвідник зауважує, що не боїться подібних загроз у своїй роботі. Каже, що відвідує храм, хоч приходить до церкви тоді, "коли вже дуже важко".

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