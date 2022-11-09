"Знає, що хоче, і бере": дружина Арестовича розповіла, в якому несподіваному місці політик їй освідчився

Дружина радника Офісу президента Олексія Арестовича Анастасія розповіла, як чоловік зробив їй пропозицію вийти за нього заміж. Сталося це в несподіваному місці - під'їзді її будинку.

Про це вона сказала в інтерв'ю блогерці Анні Олицькій.

"Жити разом ми почали після знайомства, ми багато подорожували. Спочатку він мені запропонував роман. Через два тижні біля під'їзду мого будинку Олексій став на коліна і зробив пропозицію. Олексій знає, що хоче, і просто бере. Я закохалася одразу і сказала "так". Він і досі робить мені пропозиції: коли я гарно одягаюся, одразу пропонує мені вийти заміж", - каже Анастасія.

Дружина Арестовича розповіла, що весілля вони святкували у Греції.

Що ще відомо про дружину Арестовича

Раніше Анастасія Арестович розповіла, що попри складнощі та переживання, пара знаходить час для романтики. Так, подружжя полюбляє разом пообідати в гарному місці.

Також жінка каже, що ще 2014 року вона разом зі своїм чоловіком їздила до зони АТО, щоб доправити туди волонтерську допомогу. Вона зазначає, що це її дуже зблизило з Олексієм Арестовичем.

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